桌球世界盃》苦戰7局逆轉約基奇 世界球王王楚欽有驚無險挺進4強

世界球王大戰7局逆轉約基奇，驚險闖進男單4強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的中國名將王楚欽今晚在2026年澳門世界盃男單8強賽，克服局數1:3、第5局6:9落後，最終連追3局以4:3逆轉世界排名16的斯洛維尼亞好手約基奇，驚險挺進4強，4強將遭遇巴西一哥卡德拉諾和法國眼鏡哥A.勒布朗的勝方。

隨著19歲小將溫瑞博昨天在16戰以1:4敗給「沉默刺客」林昀儒之後，王楚欽再度成為中國男單的獨苗，繼今年新加坡大滿貫賽和亞洲盃之後，又一次面臨一個人守全區的窘況。

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王楚欽過去在國際賽和約基奇交手6次，保持全勝戰績，最近一次在去年美國大滿貫賽8強也以4:2過關，但昨晚歷經和法國「眼鏡弟」F.勒布朗的6局大戰後，王楚欽今天上場時左肩和手臂也包紮肌貼。

首局，王楚欽很快就進入狀況，一路領先以11:4先馳得點，但次局錯失5:1的開局，在9:7領先時連丟4分，9:11讓出，第3局又被對手多次出現幸運擦網、擦邊球，以7:11、9:11再丟2局，陷入局數1:3的落後。

王楚欽第5局在2:3落後下喊出暫停，隨後更撕下肌貼，似乎也解除封印，在6:9的逆境下展開絕地大反攻，10:9搶先聽牌，約基奇雖然靠著接發球反手擰化解局點，但王楚欽仍堅定的以12:10扳回一城，第6局更是火力全開，6:1強勢開局後，11:6扳平戰局。決勝局，王楚欽在7:2大幅領先下，一度被追到9:7，關鍵時刻他在相持大戰中搶下重要的1分，最終11:8完成大逆轉，寫下對戰7連勝。

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