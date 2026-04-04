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中職》0：6到7：6！台鋼神奇7分逆轉秀 王維中逃敗、林詩翔守勝

2026/04/04 20:51

台鋼雄鷹逆轉勝。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹逆轉勝。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕王維中今年從味全龍轉戰台鋼雄鷹，披上新戰袍初登板就回到熟悉的天母球場對上老東家，只是他一開局就控球不穩投出保送，2局下先失1分，3局下又遭劉基鴻3分砲在內的4分重擊，5局下因突如其來的大雨比賽暫停20分鐘，續投後發生控球不穩再失1分，累計投5局失6分。只是台鋼在比賽後半段展現韌性，8局上攻下3分大局追平比數，先助王維中逃敗，9局上再靠魔鷹德州安打，終場7：6擊敗龍隊，由林詩翔守住勝利。

33歲左投王維中在2020年中職季中選秀獲味全龍以狀元籤選中，累計5季一軍出賽122場貢獻12勝和26次中繼成功後，在2025年季後未獲龍隊放在60人保留名單，一度成為熱議話題，如今他在以月薪60萬元轉戰台鋼後，今天披鷹袍首戰就是對老東家的話題之戰。

只可惜昔日有「龍王」稱號的王維中未能上演「王子復仇記」，反而遭到前隊友重擊，用90球投5局被敲6支安打失6分，並送出5次四死球（含兩次觸身球）。除了劉基鴻在3局下本季首轟出爐，昨役開轟的21歲劉俊緯前兩打席分別敲出二壘和三壘安打，對王維中打得相當紮實。

王維中4局下回穩，以外野高飛球和兩個內野滾地球，繳出此役首個三上三下半局，但他5局下準備續投時，天母球場突降大雨，現場也拉起帆布。由於只暫停20分鐘就恢復比賽，王維中仍登板完成5局投球，只是該半局在送出1次三振後，接連出現觸身球、保送和觸身球的控球不穩，隨後製造兩個滾地球再失1分。

味全先發投手梅賽鍶則用91球投完6局被敲5安僅失1分，但牛棚卻未能守成，7、8兩局共計5分，黃暐傑在8局下1出局後，不但被王柏融敲出二壘安打，還出現兩次保送的控球麻煩，先因暴投奉送1分，又被紀慶然敲出關鍵左外野安打，一棒追平比數。9局上魔鷹在無人出局一、二壘有人時，擊出中左外野德州安打，幸運送回致勝一分，9局下由終結者林詩翔登板守勝，但現場雨勢再起，投出保送後，比賽再度因雨中斷，但約10分鐘後復賽，以三振、外野飛球和三振，拿下三個出局數。

值得一提的是，天母球場發揮排水系統超好的優勢，比賽兩度因雨暫停，合計僅中斷約半個小時。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹紀慶然。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹紀慶然。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹先發投手王維中。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹先發投手王維中。（記者塗建榮攝）

味全龍劉基鴻開轟。（記者塗建榮攝）味全龍劉基鴻開轟。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹終結者林詩翔守住勝利。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹終結者林詩翔守住勝利。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹終結者林詩翔守住勝利。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹終結者林詩翔守住勝利。（記者塗建榮攝）

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