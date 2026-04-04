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中職》談王維中對味全龍的表現 洪總給出四字：「太過在乎」

2026/04/04 21:27

王維中（右）、劉時豪（中）投捕搭檔。（記者塗建榮攝）王維中（右）、劉時豪（中）投捕搭檔。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕王維中轉披台鋼雄鷹球衣的初登板，就是對戰老東家味全龍，結果繳出先發5局被敲6安失6分且送出5次四死球的不理想數據。台鋼總教練洪一中在球隊7：6逆轉勝龍隊後，對於王維中的表現以「太過在乎」來回應媒體提問，「我知道他很在意今天這場比賽，但還是要平常心，這種東西不是說想要怎樣就可以做到，還是要保持冷靜、平常心態。」

王維中在2020年季中選秀味全龍狀元籤選進，結果去年季後未獲保留在60人名單，今年以月薪60萬轉披台鋼戰袍，在今天本季初登板就有了「王子復仇記」的機會，只可惜反遭前隊友重擊，包括劉基鴻在3局下的3分砲。

「我覺得他對今天比賽太過在乎」，洪總賽後被問及王維中的表示，一開頭就點出他的心態並不正確，「變成說他很想要有好表現，得失心太重的話，球路變成壞的太壞、好的太好，他想要投邊邊角角，但是又沒有辦法照他的意思走。壞球多了之後，投進去又變成很甜。」

王維中退場後，洪總也有稍微跟他談一下，並告訴他要放輕鬆一點，還透露其實從昨天觀察，就感覺到他對於今天比賽的壓力滿大，「他平常不是這樣，我們有時候在觀察人，就會看得出來。等第二次（先發）再觀察看看。」

王維中。（記者塗建榮攝）王維中。（記者塗建榮攝）

王維中。（記者塗建榮攝）王維中。（記者塗建榮攝）

洪一中。（記者塗建榮攝）洪一中。（記者塗建榮攝）

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