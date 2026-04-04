中職》「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上！」MVP紀慶然透露洪總語錄

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上。」台鋼雄鷹外野手紀慶然今天在8局上掌握味全龍後援投手黃暐傑的直球出擊，敲出帶2分打點安打一棒追平比數6：6，幫助台鋼以7：6逆轉勝，也獲選單場MVP，他還透露總教練洪一中賽後對全隊說的生動語錄。

台鋼昨天打完8局上還以4：1領先，但8局下遭味全劉俊緯3分砲追平比數，9局下又被朱育賢斷棒再見安打4：5落敗，今天則是打完5局就以0：6落後，包括劉基鴻轟出3分砲，卻能在最後4個半局慢慢追分，最後完成7：6逆轉勝。

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味全後援投手黃暐傑在8局下1出局後，不但被王柏融敲出二壘安打，還出現兩次保送的控球麻煩，先因暴投奉送1分，又被紀慶然敲出關鍵左外野安打。紀慶然表示，「當下就是想要建功，畢竟前面的學長都追到差一點點」，他也知道黃暐傑的球速很快，「但柏融學長先打二壘安打，給了我們信心」。

紀慶然還透露洪總賽後跟全隊說，「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上。」不過洪總接受媒體訪問時形容得更傳神，「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄慢慢爬到天上。」

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

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