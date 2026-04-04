自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上！」MVP紀慶然透露洪總語錄

2026/04/04 22:01

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上。」台鋼雄鷹外野手紀慶然今天在8局上掌握味全龍後援投手黃暐傑的直球出擊，敲出帶2分打點安打一棒追平比數6：6，幫助台鋼以7：6逆轉勝，也獲選單場MVP，他還透露總教練洪一中賽後對全隊說的生動語錄。

台鋼昨天打完8局上還以4：1領先，但8局下遭味全劉俊緯3分砲追平比數，9局下又被朱育賢斷棒再見安打4：5落敗，今天則是打完5局就以0：6落後，包括劉基鴻轟出3分砲，卻能在最後4個半局慢慢追分，最後完成7：6逆轉勝。

味全後援投手黃暐傑在8局下1出局後，不但被王柏融敲出二壘安打，還出現兩次保送的控球麻煩，先因暴投奉送1分，又被紀慶然敲出關鍵左外野安打。紀慶然表示，「當下就是想要建功，畢竟前面的學長都追到差一點點」，他也知道黃暐傑的球速很快，「但柏融學長先打二壘安打，給了我們信心」。

紀慶然還透露洪總賽後跟全隊說，「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄飛到天上。」不過洪總接受媒體訪問時形容得更傳神，「昨天是從天上掉到地獄，今天是從地獄慢慢爬到天上。」

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）台鋼雄鷹紀慶然擊出追平安打。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中