桌球世界盃》11:0完封陳幸同挺進4強 申裕斌勇奪南韓首面女單獎牌

南韓女將申裕斌爆冷扳倒中國好手陳幸同，首度闖進4強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名13的南韓一姐申裕斌今晚在2026年澳門世界盃桌球賽女單8強賽，以4:1扳倒世界排名第3的中國女將陳幸同，拿下生涯對戰首勝，也成為史上第一位獲得世界盃女單獎牌的南韓球員，明天4強賽將迎戰中國名將王曼昱。

21歲的申裕斌過去4度碰上陳幸同都吞下敗仗，且總共只拿下1局，但今天首局就打出8:2的開局，11:8先馳得點；陳幸同次局也做出回應，11:9扳回一城。關鍵第3局，陳幸同在10:7聽牌下連丟5分遭逆轉，第4局，又罕見的被申裕斌以11:0完封，士氣徹底被擊垮。第5局，申裕斌4:1開局後，雖然一度連丟4分被反超，但她隨即回穩，回敬一波6:2的反擊，10:7率先聽牌，陳幸同雖然奮力化解2個賽末點，申裕斌在暫停過後，穩穩收下最後1分，11:9中止對戰4連敗。

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另一場女單8強戰，世界排名第2的王曼昱和歷經一場1小時24分的激戰，鏖戰至促進制度才以4:2（8:11、11:8、13:11、8:11、11:5、11:9）艱苦擊退世界排名15的日本削球女將橋本帆乃香，繼2024年獲得亞軍後再度重返世界盃4強，也寫下對戰4連勝。

王曼昱過去4度遭遇申裕斌都笑到最後，包括今年的新加坡大滿貫賽和亞洲盃都拿下勝利，對戰氣勢略占上風。

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