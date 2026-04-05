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2026籃球名人堂揭曉　史陶德邁爾與瑞佛斯等入選

2026/04/05 03:30

〔中央社〕奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）今天正式宣布2026年9組入選名單，其中包含6屆NBA明星球員「核彈頭」史陶德邁爾、兩位現任總教練以及3位前美國女子職籃WNBA名將。

路透社報導，北美委員會（North American Committee）選出的名人堂新成員是史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）、NBA密爾瓦基公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）、岡薩加（Gonzaga）大學總教練菲烏（Mark Few），以及在NBA執法39季的前裁判克勞福（Joey Crawford）。

女子籃球委員會（Women's Committee）除了挑選1996年奧運拿下金牌的美國女籃國家隊外，也選出兩屆WNBA最有價值球員（MVP）德勒唐恩（Elena Delle Donne）、6屆明星球員霍斯克勞（Chamique Holdsclaw）及兩屆WNBA的MVP、3度WNBA總冠軍帕克（Candace Parker）。

貢獻者委員會（Contributors Committee）則選出丹東尼（Mike D'Antoni）。他曾在NBA擔任16個球季的總教練，執教過鳳凰城太陽、紐約尼克、洛杉磯湖人及休士頓火箭等隊，兩度當選年度最佳教練。

史陶德邁爾NBA生涯6度入選明星球員，生涯前8季效力鳳凰城太陽隊，是隊上主力球星。他在2002-03球季榮膺年度最佳新秀，生涯平均18.9分、7.8籃板。

瑞佛斯目前以1191場勝場數，排名NBA史上第6，他曾帶領波士頓塞爾蒂克於2008年奪冠，執教生涯至今已27季，當選過1次年度最佳教練。

帕克在16季生涯隨3支球隊拿下3座WNBA總冠軍，7度入選明星賽，並於2008、2013年獲選為年度MVP。她也拿過兩面奧運金牌（2008、2012）。

德勒唐恩（Elena Delle Donne）於2015、2019年拿下WNBA的MVP，並帶領華盛頓神秘人在2019年奪冠，生涯10季有7次入選明星球員。

菲烏曾帶領岡薩加連續26季打進NCAA錦標賽，並於2017、2021年率隊闖進冠軍戰。

克勞佛德（Joey Crawford）擔任過2561場NBA比賽裁判，僅次於巴維塔（Dick Bavetta），同時創下執法374場季後賽及50場總冠軍賽的紀錄。

入堂儀式將於8月14日至15日在麻州春田市（Springfield）舉行。（編譯：徐崇哲）1150405

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