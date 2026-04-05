網球》史上最老首闖決戰！36歲阿根廷黑馬問鼎冠軍超勵志

圖盧傑利蒂。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年齡不是問題！ATP250等級的馬拉喀什男網賽，圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti）締造男子網壇歷史紀錄，這位36歲阿根廷老將大爆冷門，成為公開年代職業生涯首闖巡迴賽決戰的最年長球員。

這項摩洛哥西南部城市舉行的紅土賽事，世界男單排名117的圖盧傑利蒂從會外賽打起，一路過關斬將，4強更挾6：4、7：6（7：2）扳倒24歲的義大利頭號種子衛冕者達德里（Luciano Darderi ），自從2018年烏馬格4強止步之後，終於更上層樓首次挑戰冠軍。奮戰多年的圖盧傑利蒂，也超越多米尼加老將布爾戈斯（Victor Estrella Burgos）2015年34歲才頭一回晉級決賽的障礙。

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「我當然相信自己能做到！這也是我站在這裡的原因之一，否則這一切都不可能。」圖盧傑利蒂第2度擊敗Top20高手，賽後感謝團隊協助，還有家人支持才能圓夢，「我的妻子、孩子都付出許多，我們所有人都堅信能夠打進決賽，現在總算做到了。」週日他將面對年僅19歲的西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），老少爭冠備受矚目，「這週我一直都在贏球，所以希望還能夠再贏一場。」

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