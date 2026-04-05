MLB》大谷翔平雙安延續最狂紀錄！道奇帕赫斯連2天開轟助隊2連勝

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇客場交手國民系列賽第2戰，昨天終於敲出本季首轟的大谷翔平，今天又有雙安表現；加上目前全隊打擊手感最火燙的帕赫斯（Andy Pages）連2天開轟，終場道奇10：5擊敗國民，收下2連勝。

昨天大谷翔平敲出本季首轟，總算終結長打荒。今天首打席敲出左外野飛球出局，2局上1出局一壘有人時敲出右外野平飛安打，隨後靠隊友安打回本壘得分，3局上遭到三振，5局上2出局後又敲出強勁滾地安打，最後2打席分別遭三振和滾地出局。最終大谷6打數2安打，吞下2K，回本壘得到1分，賽後打擊率0.241、攻擊指數0.740。大谷跨季連39場上壘，延續個人生涯，以及大聯盟現役最佳紀錄。

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道奇今開賽就靠著佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打以2：0先馳得點，2局上羅哈斯（Miguel Rojas）高飛犧牲打、佛里曼第2支二壘安打再添3分。3局上寇爾（Alex Call）適時安打持續追加保險分，5局上帕赫斯（Andy Pages）敲出3分砲，本季第3轟再重挫國民，奠定勝基。7局上新同學塔克（Kyle Tucker）得點圈再補上一安，錦上添花。

Andy Pages is hitting .500 through his first 28 ABs this season pic.twitter.com/SPpCN8QRq2 — MLB （@MLB） April 4, 2026

今天帕赫斯與史密斯（Will Smith）都上演3安猛打賞，其中本季最可怕的打者莫過於帕赫斯，昨天才開轟的他此役5打數3安打包含本季第3轟，貢獻3分打點，至今出賽8場、30打數狂敲15安，打擊率高達0.500、攻擊指數1.349。

道奇明星強投「雪哥」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今先發6局只被敲4安，飆出9次三振，另有2次保送，失掉2分都是自責分，優質先發收摘下本季首勝，賽後防禦率3.00。

帕赫斯。（美聯社）

葛拉斯諾。（美聯社）

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