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MLB》台灣強投鄧愷威接替今井達也登板！狂催火球2.1局飆3K無失分

2026/04/05 07:57

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的台灣強投鄧愷威，今天面對運動家登板後援，投2.1局飆出3K沒有失分，終場太空人11：0大勝。

鄧愷威上一次登板是在4月2日對上紅襪，於8局上球隊6：2領先時上場後援，投1局用14球，最快球速95.8英哩（約154.1公里），被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出陽春砲失1分，送出1K。休息2天後，鄧愷威今天於6局下太空人10：0大幅領先、2出局一二壘有人時登場，接替先發的日本強投今井達也。

鄧愷威上場後先投出暴投，讓跑者上到二三壘，不過他仍保持冷靜，招牌橫掃球讓運動家新星遊擊手威爾森（Jacob Wilson）敲出遊擊滾地出局，化解危機。7局下，鄧愷威用1球讓巴特勒（Lawrence Butler）中外野飛球出局，接著用曲球讓馬恩西（Max Muncy）揮空三振，儘管被明星老將麥克尼爾（Jeff McNeil），但鄧愷威再用銷魂橫掃球三振克拉克（Denzel Clarke）。

8局下鄧愷威最後一局任務，連續解決柯茲（Nick Kurtz）、溫斯（Austin Wynns）後被柯提斯（Carlos Cortes）敲出平飛安打，但面對運動家明星重砲（Brent Rooker）豪不怯場，速球正面對決凍結打者，再飆1K結束今天投球。

此役鄧愷威後援2.1局投33球有22顆好球，被敲出2支一壘安打，飆出3次三振沒有失分，賽後防禦率下修至1.59。鄧愷威今天主要使用橫掃球與四縫線速球，搭配伸卡球與少量曲球，其中四縫線均速96.3英哩（154.9公里），比前2場出賽平均快1.5英哩、最速96.8英哩（155.7公里）。

太空人打線今天狂敲18安打爆運動家，而除了鄧愷威表現出色外，先發的今井達也主投5.2局只被敲3安，投出9次三振與3次保送，沒有失分收下大聯盟生涯首勝，防禦率4.32。

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

今井達也。（法新社）今井達也。（法新社）

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