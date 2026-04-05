MiLB》台灣英雄鄭宗哲大雪中開轟！連2場炸裂OPS達1.020（影音）

鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天對上雙城3A之戰，敲出本季第2發全壘打，近況火燙，最終也幫助球隊5：3獲勝。

鄭宗哲經典賽對南韓之戰砲轟火球男郭彬，替台灣隊打下史詩級勝利，賽會攻擊指數1.238更是全隊最高。儘管從3A開季，但鄭宗哲調整迅速，前一次出賽在4月2日，敲出本季首轟還上演3安猛打賞，狀況絕好調。

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由於雙城3A的聖保羅聖徒隊（St. Paul Saints）主場近期天候惡劣，導致連續2天比賽未能成行。今天依舊是在大雪中開賽，但仍不影響鄭宗哲火燙手感，今擔任紅襪3A先發第7棒二壘手，首打席敲出滾地出局，4局上逮中內角85.8英哩滑球炸裂，夯出中外野陽春砲，擊球初速105.1英哩、飛行距離371英呎，本季第2轟出爐，連續2場出賽開轟。

We're playing long ball today Tsung-Che Cheng hits the 4th WooSox home run of the day pic.twitter.com/iC1ExtHFwS — Worcester Red Sox （@WooSox） April 4, 2026

接下來2個打席，鄭宗哲都發揮選球眼獲得四壞保送，終場紅襪3A以5：3獲勝，鄭宗哲此役2打數1安打就是全壘打，貢獻1分打點，選到2次保送，回本壘攻下1分，本季打擊三圍.278/.409/.611、攻擊指數1.020。值得一提的是，鄭宗哲今天敲出的全壘打，是紅襪3A單場第4轟。

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