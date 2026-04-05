自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連大谷也辦不到！村上宗隆暴力炸裂第4轟 寫日本球員最狂紀錄

2026/04/05 09:36

村上宗隆。（路透）村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今以6：3擊敗藍鳥，村上宗隆與岡本和真上演日本武士隊對決，村上宗隆敲出本季第4轟，岡本和真則是3打數1安打。

村上宗隆今天1局下首打席就敲出高飛犧牲打，幫助白襪先馳得點。6局下逮中失投伸卡球，大棒一揮敲出中外野方向超大號2分砲，幫助白襪3：2逆轉超前，這發全壘打擊球初速高達111.1英哩，飛行距離達431英呎。

村上宗隆此役3打數1安打就是全壘打，貢獻3分打點，賽後打擊率0.250、攻擊指數1.032。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆生涯前8場比賽就敲出4轟，為日本球員史上最多紀錄；而現役最強日本巨星大谷翔平，2018年菜鳥球季，他的前8場比賽則是敲出3轟。

效力藍鳥的岡本和真，此役則是3打數1安打，另選到1次四壞保送，賽後打擊率0.258、攻擊指數0.795。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中