MLB》連大谷也辦不到！村上宗隆暴力炸裂第4轟 寫日本球員最狂紀錄

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今以6：3擊敗藍鳥，村上宗隆與岡本和真上演日本武士隊對決，村上宗隆敲出本季第4轟，岡本和真則是3打數1安打。

村上宗隆今天1局下首打席就敲出高飛犧牲打，幫助白襪先馳得點。6局下逮中失投伸卡球，大棒一揮敲出中外野方向超大號2分砲，幫助白襪3：2逆轉超前，這發全壘打擊球初速高達111.1英哩，飛行距離達431英呎。

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Munetaka Murakami’s four home runs are the most by a Japanese-born player in his first 8 career MLB games https://t.co/XYcYOjI9LT — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 4, 2026

村上宗隆此役3打數1安打就是全壘打，貢獻3分打點，賽後打擊率0.250、攻擊指數1.032。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆生涯前8場比賽就敲出4轟，為日本球員史上最多紀錄；而現役最強日本巨星大谷翔平，2018年菜鳥球季，他的前8場比賽則是敲出3轟。

效力藍鳥的岡本和真，此役則是3打數1安打，另選到1次四壞保送，賽後打擊率0.258、攻擊指數0.795。

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