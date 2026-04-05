NBA》湖人真的完了！繼東契奇後「鄉村曼巴」也報銷 季後賽陷危機

詹姆斯、里維斯、東契奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨天湖人宣布當家巨星東契奇（Luka Doncic）剩餘例行賽報銷的壞消息，今天再度傳出悲報，二當家「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）也因左側腹斜肌二級拉傷，將缺席剩餘例行賽。

根據《EPSN》報導，里維斯是在上一戰被雷霆打爆的比賽中受傷，他在上半場搶籃板時扭到身體左側，一度回休息室檢查，最終回到場上拿下全隊最高15分。值得一提的是，里維斯甚至做了2次MRI檢查，因為第一次竟然掃描錯部位，也讓總教練瑞迪克（JJ Redick）開噴：「我不知道達拉斯那邊的流程是怎樣，但他們掃錯地方了，這不是我們的問題。」

請繼續往下閱讀...

里維斯本季打出生涯年，出賽51場繳出場均23.3分5.5助攻4.7籃板，投籃命中率49%、三分命中率36%。目前湖人未公布確切復出時間表，但名記查拉尼亞（Shams Charania）引述消息來源，里維斯預計缺陣4-6週。

季後賽將於美國時間4月18日開打，湖人目前排名西部第3，已經確定晉級，剩餘5場賽事將交手獨行俠、雷霆、勇士、太陽、爵士。然而隨著東契奇與里維斯倒下且恐怕皆長期缺陣，湖人接下來只能靠41歲詹姆斯（LeBron James）獨挑大梁，季後賽之旅出現前所未有的重大危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法