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MLB》開季才8場！道奇MVP貝茲受傷恐將缺陣 美媒曝可能拉上金慧成

2026/04/05 09:18

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天擊敗國民拿下2連勝，但賽後卻傳出壞消息，今提前退場的MVP強打貝茲（Mookie Betts）傳出傷情，明天將接受背部MRI檢查。

貝茲今天開賽首打席選到保送，隨後靠著佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打回本壘得分，然而跑壘過程中感到右下背部不適，1局下就退場休息，沒有上場守備。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，貝茲接下來幾天不太可能上場，球隊會考慮多帶一位球員前往華盛頓，以及接下來面對藍鳥的客場之旅，或是列入隨隊名單。

談到貝茲的狀況，羅伯斯表示，貝茲的傷屬於中度，並非重傷，「我為他感到遺憾，因為我們正開始漸入佳境，加上他的防守表現，他是我們非常重要的一部分，任何時候缺陣都需要花時間重新站穩腳步，希望這不是長期的傷勢。」貝茲本季出賽8場，打擊三圍.179/.281/.429、攻擊指數0.710，敲出2轟、7分打點。

《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）與大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen都指出，如果貝茲缺陣，南韓好手金慧成可能會是被從3A拉上大聯盟的人選。目前金慧成在3A出賽6場，26打數9支安打，打擊率0.346。

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