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MiLB》台灣英雄「費仔」雙安、連7戰敲安！競爭對手在大聯盟10支0

2026/04/05 08:36

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）維持開季火燙手感，今天持續交手海盜3A單場雙安演出，已經開季連續7場比賽有安打。

經典賽代表台灣隊夯2轟封神的費爾柴德，雖然沒能爭取到大聯盟開季，但在3A表現極佳。今天擔任先發第6棒左外野手，首打席敲出擊球初速102.8英哩左外野強勁安打，打回1分；5局下又敲出擊球初速105.4英哩滾地安打，單場雙安。今天「費仔」3打數2安打，貢獻1分打點，本季在3A目前7場出賽都有安打，打擊三圍.480/.581/.800、攻擊指數1.381。

目前守護者40人名單外野中，以左打史蒂芬．關（Steven Kwan）、左打德勞特（Chase DeLauter）與左右開弓馬丁尼茲（Angel Martínez）為主要先發，4號外野則是左打工具人凱夫斯（CJ Kayfus），另外還有與「費仔」同樣在3A的哈爾平（Petey Halpin）與華森（Kahlil Watson）；瓦勒拉（George Valera）也開始在3A打復健賽。

以目前成績來看，「費仔」的4號外野最大競爭者凱夫斯，本季在大聯盟至今10打數尚未敲安，哈爾平與華森2位新秀在3A的成績也都不如「費仔」；而瓦勒拉目前在3A的3場復健賽下來，打擊三圍.308/.400/.615、攻擊指數1.015。「費仔」或許有望與左打的瓦勒拉競爭第4號外野，雖然瓦勒拉在40人名單中，但「費仔」擁有右打優勢，能解決守護者外野左傾的問題。

另一位台灣混血強打、小熊3A的「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天面對紅人3A單場3打數2安打，貢獻2分打點，選到1次保送，賽後打擊率0.281、攻擊指數0.833。

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