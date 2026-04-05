自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》MVP熱門正面對決 約基奇大讚溫班亞瑪「能改變聯盟的人」

2026/04/05 09:18

約基奇（左）與溫班亞瑪（右）正面對決。（法新社）約基奇（左）與溫班亞瑪（右）正面對決。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天主場迎戰馬刺，最終在延長賽以136：134擊敗對手，其中MVP兩大熱門約基奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決，成為比賽看點之一，賽後約基奇接受訪問，不吝嗇大讚溫班亞瑪是可以改變聯盟的人。

約基奇今天繳出40分13助攻8籃板全能成績，延長賽還在溫班亞瑪防守下打進兩次關鍵球，賽後約基奇受訪，表示他過去就認為溫班亞瑪是個可以改變聯盟的人，今天比完賽後，他依然堅定這個想法，並稱讚溫班亞瑪可能是最獨特的籃球員。

今天延長賽最後1分2秒，約基奇用絕招Sombor Shuffle打掉溫班亞瑪，成為勝負關鍵之一，對此約基奇說他就是把球投出去，然後希望可以進球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中