NBA》MVP熱門正面對決 約基奇大讚溫班亞瑪「能改變聯盟的人」

約基奇（左）與溫班亞瑪（右）正面對決。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天主場迎戰馬刺，最終在延長賽以136：134擊敗對手，其中MVP兩大熱門約基奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決，成為比賽看點之一，賽後約基奇接受訪問，不吝嗇大讚溫班亞瑪是可以改變聯盟的人。

約基奇今天繳出40分13助攻8籃板全能成績，延長賽還在溫班亞瑪防守下打進兩次關鍵球，賽後約基奇受訪，表示他過去就認為溫班亞瑪是個可以改變聯盟的人，今天比完賽後，他依然堅定這個想法，並稱讚溫班亞瑪可能是最獨特的籃球員。

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今天延長賽最後1分2秒，約基奇用絕招Sombor Shuffle打掉溫班亞瑪，成為勝負關鍵之一，對此約基奇說他就是把球投出去，然後希望可以進球。

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