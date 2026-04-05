NBA》哈里斯19分率活塞力退七六人 睽違19年勇奪東部龍頭

哈里斯（左）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今踢館費城，團隊7人得分超過雙位數，以116：93打敗七六人，隊史自2007年後首次以東部頭號種子之姿前進季後賽。

活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）因左肺塌陷持續缺陣，上半場團隊多點開花，11人上場都有分數進帳，詹金斯（Daniss Jenkins）拿下全隊最高13分，活塞帶著71：60領先進入第三節。

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易籃後，活塞持續擴大領先，一度將優勢擴大至21分，帶著95：81領先進入第四節，末節再以14：4攻勢開局，也讓勝負提前定調。

活塞收下3連勝後戰績57勝21敗，確定勇奪東部龍頭，上戰因膝蓋不適只打6分鐘的哈里斯（Tobias Harris）拿下全隊最高19分，杜蘭（Jalen Duren）16分、7籃板，詹金斯（Daniss Jenkins）16分、14助攻，湯普森（Ausar Thompson）挹注14分，羅賓森（Duncan Robinson）挹注11分。

七六人本季4度對戰活塞都輸球，馬克西（Tyrese Maxey）轟下全隊最高23分，P.喬治（Paul George）挹注20分，艾奇康（VJ Edgecombe）19分、6籃板。

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