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MiLB》極速158公里的台灣隊遺珠！張弘稜3局飆3K寫生涯首見里程碑

2026/04/05 10:44

張弘稜。（資料照，記者李惠洲攝）張弘稜。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜高A的台灣24歲火球男張弘稜，今天面對紅襪高A迎來本季初登板，後援3局失2分，終場海盜高A以10：4獲勝，張弘稜收下中繼成功。

張弘稜去年在海盜高A出賽25場有24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82，106.1局飆出97K，另有32次四死球，最快球速98英哩（約158公里）。休季張弘稜入選經典賽台灣隊集訓名單，但最終遭到割愛，無緣擠進30人正選。

張弘稜今天迎來本季初登板，於6局下5：2領先時登板後援，開局投出保送後又被敲安，製造外野飛球拿下1出局，接著又發生暴投，張弘稜迅速回穩飆出三振，儘管又投出保送形成滿壘，最終仍有驚無險抓下該局第3個出局數。

7局下張弘稜1出局後被敲安打，解決掉第2名打者後又發生暴投與捕逸，面臨2出局三壘有人危機，張弘稜再度飆K化險為夷。不過8局下續投付出代價，開局保送後被敲出左外野平射2分砲，張弘稜穩住陣腳，連抓3人出局，結束今天投球任務。

海盜高A在8、9兩局合計又攻下5分，最終大勝紅襪高A，張弘稜也收下本季首次中繼成功，也是他自2022年旅美發展以來，第一次中繼成功。此役張弘稜後援3局用58球有30顆好球，投出3次三振與3次保送，另有2次暴投與1次超時違規，被敲3安含1轟失2分，賽後防禦率6.00。

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