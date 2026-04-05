MLB》洋基52億MVP強打開轟、「法官」雙安回神！條紋軍上演逆轉秀

貝林傑、賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基持續主場迎戰馬林魚，休季以5年1.625億美元（約新台幣51.9億）續留的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）夯出本季首轟，率領條紋軍上演逆轉秀，最終以9：7險勝，收下4連勝。

洋基此役4局打完陷入0：4落後，不過5局下終於有攻勢，2出局後「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安，下一棒貝林傑鎖定馬林魚先發投手梅耶爾（Max Meyer）的內角高滑球，夯出中右外野2分砲，本季首轟幫助洋基追近比分。

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6局下葛里遜（Trent Grisham）適時安打追到剩1分差，賈吉關鍵時刻再補上一安幫助洋基追平，後續貝林傑高飛犧牲打，洋基單局進帳3分超前比數，7局下又靠著馬林魚捕逸再添保險分。然而8局上再度風雲變色，洋基火球男多法爾（Camilo Doval）被敲3安失2分，又遭馬林魚追平。

不過條紋軍拒絕再落後，8局下「蔣開羅」史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘建功，敲出中外野滾地安打，一口氣送回2分再次超前，隨後馬林魚捕手拉米瑞茲（Agustín Ramírez）單場第2次捕逸，洋基再下一城。9局上洋基終結者貝納（David Bednar）失1分仍有驚無險關門，收下本季第4次救援成功。

洋基先發投手「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers），今面對老東家主投3.2局挨6安失3分，投出4三振3保送無關勝負，防禦率4.50。打線方面，洋基雖只敲6安，但獲得多達10次四壞保送，當家巨星賈吉今天貢獻全隊最多的2安，以及1保送、1打點，賽後打擊率0.226、攻擊指數0.830，狀況回溫中。

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