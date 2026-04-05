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21歲劉浚昇勇奪亞洲溜溜球錦標賽亞軍 創台灣最佳成績

2026/04/05 10:44

21歲台灣選手劉浚昇勇奪亞洲溜溜球錦標賽亞軍。（劉浚昇提供）21歲台灣選手劉浚昇勇奪亞洲溜溜球錦標賽亞軍。（劉浚昇提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣年輕選手在國際舞台嶄露頭角。21歲暨南國際大學學生劉浚昇，今年3月8日在亞洲溜溜球錦標賽（Asia Pacific Yo-Yo Open）中，以高難度技巧結合舞台表現的精彩演出，擊敗來自多國頂尖選手，勇奪亞軍，創下台灣歷來在該賽事最佳成績，表現備受矚目。

亞洲溜溜球錦標賽為亞太區重要賽事之一，歷年吸引約20多個國家、數百名選手參賽，競爭激烈，在此類國際賽事中取得前3名，代表選手在技術難度、穩定度與整體表演上均達國際水準，亞軍成績相當不易，也顯示台灣選手在該領域具備競爭力。

劉浚昇從5歲開始接觸溜溜球，至今約有16年經驗，長期投入訓練並持續精進，近年多次在全國賽事中奪冠，已是國內4A（離線花式）組別代表性選手之一。4A組強調拋接與控制技巧，難度高、失誤率也高，對選手的穩定度與臨場反應要求極高。

劉浚昇表示，為了備戰此次亞洲賽，每天投入長達6小時訓練，從動作細節、節奏掌控到整體編排反覆修正，力求完美。從訓練器材到出國參賽費用，多由他自行負擔，在資源有限情況下仍堅持追夢，展現高度自律與毅力。

劉浚昇表示，這次站上亞洲舞台並取得佳績，不只是個人成就，更希望讓世界看見台灣選手的實力。他也期盼未來持續挑戰更高層級賽事，累積經驗、突破自我。

體育界人士指出，溜溜球運動近年逐漸走向競技化與專業化，國際賽事評分標準嚴格，需兼顧技巧與藝術表現。劉浚昇此次奪得亞軍，不僅為個人寫下重要里程碑，也為台灣在國際溜溜球舞台上提升能見度，具有指標意義。

21歲台灣選手劉浚昇（左）勇奪亞洲溜溜球錦標賽亞軍。（劉浚昇提供）21歲台灣選手劉浚昇（左）勇奪亞洲溜溜球錦標賽亞軍。（劉浚昇提供）

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