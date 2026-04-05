自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》怎麼打？教士終結者飆155KM變種變速+163火球關門（影音）

2026/04/05 12:58

米勒。（美聯社）米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天3：2擊敗紅襪，教士火球終結者米勒（Mason Miller）收下本季第3次救援成功，值得一提的是，米勒此役投出一顆球速高達96.1英哩的變速球，其進階數據更是毀滅性等級。

米勒今天投11球就「早安午安晚安」，飆3K上演3上3下，收下救援成功，共製造紅襪打者4次揮空。其中滑球7球均速87.6英哩，四縫線速球2球均速101英哩、最速101.5英哩（163公里），但最可怕的是他的變速球，均速竟高達95.7英哩（154公里）。

米勒今天投2顆變速球，全部拿來面對左打的吉田正尚，最後用96.1英哩（約155公里）外角變速球讓他揮空三振。根據教士農場記者Clark Fahrenthold指出，這顆變種變速球在球探評分中達到完美的滿分80分，高達6英尺（約183公分）的出手高度，搭配上只有0.2吋的垂直位移，製造極大的下墜效果，加上19.6吋（近50公分）的橫向位移與的2187轉的高轉速，完全令打者無法招架。

米勒這顆變速球，也讓美國知名分析師、棒球網紅「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）在X上直言：「96.1英哩變速球還有近20吋的位移，不公平。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中