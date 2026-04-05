MLB》怎麼打？教士終結者飆155KM變種變速+163火球關門（影音）

米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天3：2擊敗紅襪，教士火球終結者米勒（Mason Miller）收下本季第3次救援成功，值得一提的是，米勒此役投出一顆球速高達96.1英哩的變速球，其進階數據更是毀滅性等級。

米勒今天投11球就「早安午安晚安」，飆3K上演3上3下，收下救援成功，共製造紅襪打者4次揮空。其中滑球7球均速87.6英哩，四縫線速球2球均速101英哩、最速101.5英哩（163公里），但最可怕的是他的變速球，均速竟高達95.7英哩（154公里）。

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Good morning

Good afternoon

Goodnight



Mason Miller strikes out the side with some nasty stuff pic.twitter.com/kDJidu1IdJ — MLB （@MLB） April 4, 2026

米勒今天投2顆變速球，全部拿來面對左打的吉田正尚，最後用96.1英哩（約155公里）外角變速球讓他揮空三振。根據教士農場記者Clark Fahrenthold指出，這顆變種變速球在球探評分中達到完美的滿分80分，高達6英尺（約183公分）的出手高度，搭配上只有0.2吋的垂直位移，製造極大的下墜效果，加上19.6吋（近50公分）的橫向位移與的2187轉的高轉速，完全令打者無法招架。

A Mason Miller 80-Grade Changeup v. Masataka Yoshida:



96.1 mph

0.2” iVB

19.6” horizontal break

2187 rpms

6.0 vRel pic.twitter.com/GA2zY3FIcs — Clark Fahrenthold （@CFahrenthold11） April 4, 2026

米勒這顆變速球，也讓美國知名分析師、棒球網紅「棒球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）在X上直言：「96.1英哩變速球還有近20吋的位移，不公平。」

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