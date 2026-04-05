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MLB》台灣強投鄧愷威好投還是球隊開心果！太空人牛棚卻將面臨抉擇

2026/04/05 11:25

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的台灣強投鄧愷威，今天面對運動家接替今井達也登板後援，繳出2.1局飆3K無失分好投，在他投球時，轉播單位也分享鄧愷威加入太空人之後的趣事。

今天鄧愷威後援2.1局投33球有22顆好球，被敲出2支一壘安打，飆出3次三振沒有失分，賽後防禦率下修至1.59。在他投球期間，轉播單位特別提到鄧愷威在球隊中的適應狀況，指出鄧愷威休季透過交易加入太空人後，很快就和隊友打成一片，其中牛棚投手歐科特（Steven Okert）個性活潑，也相當照顧這位來自台灣的隊友。

此外，轉播單位還分享，鄧愷威會替隊友取中文名字，「我們還得確認那些到底是不是真的名字，還是他自己編的！」太空人還有「每日一詞」的活動，球員會在白板上寫下單字，並用西班牙語、中文與日語互相學習，鄧愷威也特別投入，享受與隊友文化交流的過程。

不僅如此，轉播單位還爆料鄧愷威在春訓期間首次挑戰高爾夫，結果因為把球打光，只能打完9洞就提前結束，讓主播與球評當場笑翻。他事後也自嘲，明明付了18洞的費用卻只打了一半，「而且佛羅里達打球真的不便宜。」另外一段插曲也頗具話題，鄧愷威曾想購入自己的大聯盟新秀卡，但查詢價格後發現不便宜而作罷，轉播單位甚至開玩笑表示：「或許可以幫他發起募款，把卡片買回來。」

鄧愷威的好表現無疑讓太空人牛棚增添一股安定力量，然而球隊很快就要面臨抉擇。根據《休士頓紀事報》報導，太空人主力後援右投桑托斯（Enyel De Los Santos）即將傷癒歸隊，球隊得清出名額，其中只有鄧愷、金恩（Bryan King）、布魯博（AJ Blubaugh）與瑞恩（Ryan Weiss）還有下放權，且這些人開季防禦率都低於2.70。

另外，穆諾茲（Roddery Muñoz）與柏頓（Cody Bolton）已無下放權，其中穆諾茲是透過規則五選秀入隊，一旦被移出大聯盟名單，必須先通過讓渡程序，若沒球隊撿則得被送回母隊紅人。再者，太空人接下來還得面臨牛棚人數壓力，從4月10日起的連13天地獄賽程將啟用6人輪值，代表牛棚人數必須減少1人，長中繼投手的重要性也會大幅提升。屆時太空人會如何調整投手戰力，有待觀察。

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