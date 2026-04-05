MLB》史上最狂全壘打大盜！天使球星沒收3轟助隊1：0獲勝（影音）

All THREE of Jo Adell's home run robberies from tonight ...



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〔體育中心／綜合報導〕天使今天在投手戰中以1：0擊敗水手，然而此役最受矚目的不是投手表現，而是天使外野手阿德爾（Jo Adell），今天他6星級美技連發，一人就沒收水手3發全壘打，成為球隊致勝最大功臣。

阿德爾今天在右外野撒下天網，1局上水手重砲羅里（Cal Raleigh）夯出370英呎深遠飛球，眼看就要越過右外野全壘打牆，然而卻遭到阿德爾驚天一跳，將小白球接進手套，硬是沒收羅里本季首轟。

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1局下內托（Zach Neto）敲出陽春砲助天使先馳得點，而這也是天使今天贏球唯一需要的分數，因為水手只要想挑戰右外野皆無一倖免。8局上水手強打奈勒（Josh Naylor）敲出幾乎與1局上羅里一模一樣的深遠飛球，最終都被阿德爾空中攔截。

9局上水手最後反攻，克勞福（J.P. Crawford）再度夯出右外野深遠飛球，這回還是挑戰天使主場距離本壘板僅330英呎的右外野，想不到照樣難不倒阿德爾，只見他整個人飛撲進觀眾席，在球迷海之中完成不可能的接殺，現場天使球迷完全陷入瘋狂，水手提出重播輔助判決仍維持原判，天使最終就在阿德爾單場沒收3發全壘打之下，以1：0力克水手。

除了非人類的精彩美技外，阿德爾今天也是天使團隊7支安打中的其中一位貢獻者；而今天被偷走全壘打最悲情的苦主，莫過於水手鐵捕羅里，去年敲出60轟的他本季至今仍一轟難求，今天4打數0安打，賽後打擊率跌至0.121、攻擊指數0.368。

阿德爾。（美聯社）

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