MLB》安打比揮空多！道奇最火燙新星獲讚地表最強 自曝開外掛關鍵

帕赫斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天10：5擊敗國民收下2連勝，衛冕軍開季至今最火燙的打者，無疑是25歲古巴新星外野手帕赫斯（Andy Pages），目前位居大聯盟安打王的他，連續2天都有全壘打演出，賽後更獲得國民總教練大力稱讚。

帕赫斯此役5打數3安打包含本季第3轟，貢獻3分打點，至今出賽8場、30打數狂敲15安，打擊率高達0.500、攻擊指數1.349。值得一提的是，帕赫斯目前只吞下4次三振，就連揮棒落空的次數也只有10次，甚至還比安打還要少。去年至少滿500打席的打者中，只有14人三振比安打少，但沒有道奇球員，上一次辦到的是2024年的貝茲（Mookie Betts，130安、123K）。

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帕赫斯賽後表示，季初可能還會處於亢奮的狀態，反而會更急躁、容易去追打壞球，但今年他能穩定專注在自己設定的好球帶去攻擊，也依然能保持侵略性。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直呼，帕赫斯現在表現得像一位全方位打者；國民總教練布特拉（Blake Butera）更大讚：「他現在看起來就像是這顆星球上最強的打者。」

去年道奇打擊教練向帕赫斯強調揮棒決策的重要性，他也銘記在心，春訓投入大量時間磨練選球，每天對著Trajekt發球機練習，希望能更適應那些變化幅度很大的球路。帕赫斯還透露，他特別針對一位投手進行特訓，「我花很大心力在研究史基斯（Paul Skenes）的球路，他的球位移實在太大了。回到主場後我會先拿他當熱身，但接著還是會專注在當天的先發投手上。」

對於帕赫斯開季的火燙表現，老大哥佛里曼（Freddie Freeman）全都看在眼裡，不過基於迷信，他不想談太多，「我不想多講，讓它繼續下去就好，但這真的是一個夢幻般的開季表現。」

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