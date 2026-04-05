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MiLB》黃仲翔增重強化下盤 投手總監看好球速再升級

2026/04/05 14:12

美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟投手黃仲翔（圖）3月底在春訓基地練投。（中央社記者林宏翰）美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟投手黃仲翔（圖）3月底在春訓基地練投。（中央社記者林宏翰）

〔中央社〕旅美投手黃仲翔春訓啟動增重計畫，強化下半身力量；小聯盟投手總監密爾茲評價，黃仲翔具備優異的滑球，球團希望本季提高平均球速。

黃仲翔今年20歲，旅美進入第2年，是亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣新星。他控球力極佳，去年在小聯盟1A投35局僅有5次四壞保送，送出38次三振。

主掌農場體系下數十名投手的響尾蛇投手總監密爾茲（Chris Mears）日前在春訓基地受訪，向中央社記者表示，黃仲翔去年會有這麼好的成績，最大原因是有品質非常好的滑球，對打者造成強大威脅。

黃仲翔的職業生涯剛起步，球團為他安排功課「打基礎」。密爾茲說，這些工作包括重量訓練，幫黃仲翔把體能拉高；協助投球機制，打造更高效、更穩定的動力鏈；在滑球的基礎上，發展其他武器。

密爾茲說，黃仲翔很努力、有自信「是一個很好的孩子」，現階段的工作就像是幾年前的林昱珉，球團重點在幫助建立他自己的訓練系統，提升球速、球威，做好準備以邁向下一個層級。

黃仲翔在春訓期間接受中央社訪問說，休賽季一直到春訓期間，重點很簡單，「一直做重訓、一直吃」，使用球團營養師給的菜單，目標是增加體重和強化身體條件。

身體變壯，投球還要重新適應，黃仲翔說，下盤變粗之後，「投球有卡卡的感覺」。經過春訓比賽的調整，黃仲翔今年開季在響尾蛇1A首戰投出4局6次三振的好表現。

黃仲翔表示，從去年加入響尾蛇體系以來，正逐漸建立一套屬於自己的訓練方式，「球隊提供很多選擇，不會強制你要做哪些，你要自己決定哪些對自己有幫助」。他今年從1A出發，目標除了穩定表現之外，也希望平均球速從93英里增加為94英里。（編輯：唐聲揚）1150405

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