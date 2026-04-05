桌球世界盃》大戰7局不敵日本新星松島輝空 林昀儒收下第二面銅牌

林昀儒在男單4強賽不敵日本新星松島輝空，以銅牌作收。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2026年澳門世界盃桌球賽男單4強賽，歷經55分鐘激戰後以3:4敗給世界排名第8的18歲日本新星松島輝空，吞下對戰首敗，無緣成為史上首位在桌球三大賽（世界盃、世錦賽、奧運）闖進男單決賽的台灣球員，繼2019年之後收下第2面世界盃銅牌。

世界排名第7的林昀儒過去在國際賽6度遭遇松島還沒輸過，包括最近一次在年初杜哈冠軍賽8強戰，小林也以直落四獲勝，堪稱松島的剋星。松島最接近勝利的一次是去年底的倫敦球星挑戰賽，他在決勝局取得7:2領先，但隨後被小林打出一波9:1的逆襲，再度吞下敗仗。

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松島前兩輪先後擊退世界排名第10的南韓名將張禹珍和世界排名第2的瑞典一哥莫雷加德，展現絕佳的狀態。林昀儒也連續擊退19歲中國新星溫瑞博和日本一哥張本智和，手感同樣火燙。

首局，松島輝空就打得相當主動，雖然在3:2領先時被抓了發球違例，仍在兩顆幸運擦網球的相助下，11:7先馳得點。次局，林昀儒很快做出調整，在5平後連續接發球擰拉、正手發球搶攻得手，連拿5分，11:5扳回一城。關鍵第3局，林昀儒在6:4領先下被對手打出一波6:1的猛攻，陷入7:10的劣勢，但他沉穩的化解3個局點後，逮到松島的發長球直接正手搶攻得手，一口氣連拿5分以12:10再下一城。

第4局戰局出現變化，林昀儒在9:7領先下被對手連續反手擰拉得手，連丟4分，9:11讓出，松島隨後乘勝追擊，第5局5:1強勢開局後，11:5拿下。小林在第6局重整旗鼓，火力全開，打到對手有些崩潰，11:2扳平戰局。但決勝局，林昀儒開局就陷入1:3落後，尤其後半段在追分階段發球都被松島反手擰破解，無力逆轉，最終以6:11飲恨。

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