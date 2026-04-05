MiLB》去年兩度遭交易！道奇新秀鬼神三響砲8戰7轟 寫比肩大谷壯舉

提布斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍農場又有怪物新秀！今天道奇3A對上運動家3A之戰，23歲外野手提布斯（James Tibbs III）上演小聯盟本季首次單場三響砲，目前開季8戰狂敲7轟，位居小聯盟全壘打王。
提布斯是2024年巨人隊首輪第13順位選進的新秀，然而他在去年歷經一個動盪的賽季，先是在6月因德弗斯（Rafael Devers）交易案被送往紅襪，僅一個月後又被紅襪交易至道奇，拿去換火球男梅伊（Dustin May）。
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然而職業生涯前2個賽季就效力3支球隊，並不影響提布斯的表現，目前為道奇農場第10名潛力新秀的他，更是小聯盟當今最火燙的打者。今天面對運動家3A更上演單場三響砲，開季提布斯8戰狂敲7轟，打擊三圍是恐怖的.514/.564/1.286、攻擊指數1.850。
目前提布斯不僅是小聯盟全壘打王，他的全壘打數甚至比其他15支3A球隊總和都還要多。今天他敲的3發全壘打，飛行距離分別為450英呎、426英呎與427英呎，且5次打擊的擊球初速都超過104英哩。做為參考依據，在大聯盟引進Statcast後，史上僅8人能單場5次擊出超過104英哩擊球初速，包含大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）等巨星。
今天提布斯5打數4安打，追平個人職業生涯單場最多安打紀錄，而他目前7轟，距離去年創下的20轟個人單季紀錄，已經接近一半，且他去年花123場才達成20轟，今年有望再創新猷。
— Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026
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Anotha’ one— Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026
James Tibbs is GOING OFF pic.twitter.com/uaGNd1AOUR
JAMES TIBBS III GOES YARD FOR THE THIRD, YES THIRD TIME TONIGHT— Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026
We’re not sure what he ate this morning but we're going to make sure he does it again tomorrow pic.twitter.com/zSvnkOvWoH