MiLB》去年兩度遭交易！道奇新秀鬼神三響砲8戰7轟 寫比肩大谷壯舉

提布斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍農場又有怪物新秀！今天道奇3A對上運動家3A之戰，23歲外野手提布斯（James Tibbs III）上演小聯盟本季首次單場三響砲，目前開季8戰狂敲7轟，位居小聯盟全壘打王。

提布斯是2024年巨人隊首輪第13順位選進的新秀，然而他在去年歷經一個動盪的賽季，先是在6月因德弗斯（Rafael Devers）交易案被送往紅襪，僅一個月後又被紅襪交易至道奇，拿去換火球男梅伊（Dustin May）。

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然而職業生涯前2個賽季就效力3支球隊，並不影響提布斯的表現，目前為道奇農場第10名潛力新秀的他，更是小聯盟當今最火燙的打者。今天面對運動家3A更上演單場三響砲，開季提布斯8戰狂敲7轟，打擊三圍是恐怖的.514/.564/1.286、攻擊指數1.850。

目前提布斯不僅是小聯盟全壘打王，他的全壘打數甚至比其他15支3A球隊總和都還要多。今天他敲的3發全壘打，飛行距離分別為450英呎、426英呎與427英呎，且5次打擊的擊球初速都超過104英哩。做為參考依據，在大聯盟引進Statcast後，史上僅8人能單場5次擊出超過104英哩擊球初速，包含大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）等巨星。

今天提布斯5打數4安打，追平個人職業生涯單場最多安打紀錄，而他目前7轟，距離去年創下的20轟個人單季紀錄，已經接近一半，且他去年花123場才達成20轟，今年有望再創新猷。





Tibbs with his 3rd this week pic.twitter.com/LE43EcMuxA — Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026

Anotha’ one



James Tibbs is GOING OFF pic.twitter.com/uaGNd1AOUR — Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026

JAMES TIBBS III GOES YARD FOR THE THIRD, YES THIRD TIME TONIGHT



We’re not sure what he ate this morning but we're going to make sure he does it again tomorrow pic.twitter.com/zSvnkOvWoH — Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 5, 2026

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