PLG》林志傑引退賽會打多久？勇士主帥許晉哲給出回應

林志傑。（資料照，勇士提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG富邦勇士今作客桃園領航猿，距離「野獸」林志傑退休倒數六天，對於林志傑小巨蛋引退賽兩天的出賽時間，總教練許晉哲表示，會視他屆時的狀況而定。

桃園領航猿本週例行賽主場移師台中洲際迷你蛋，昨擊敗洋基工程後今只要贏球就能確定以龍頭之姿直接進軍總冠軍賽，勇士前次在這座球場出賽要追溯至2024年5月11日以81：85不敵福爾摩沙夢想家。今賽前戰績7勝11敗，排在聯盟第3名，領先爐主洋基3.5場勝差。

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許晉哲對這座球場並不陌生，他表示，洲際迷你蛋有「魔鬼主場」之稱，「夢想家球迷給的壓力很大，球迷非常靠近球員，有的球迷很兇，我有時也會回應，畢竟至少要互相尊重。」

許晉哲因勇士戰績不佳上月接替吳永仁回鍋執教，重回熟悉的角色，他坦言，壓力還是很大，「現在4隊有2隊進季後賽了，當總教練沒有一個壓力不大的，只要坐上這個位置壓力就會很大。」

勇士下週將在台北小巨蛋為林志傑舉辦引退賽，對於屆時兩戰林志傑預計的上場時間，許晉哲指出，目前都尚未規劃，會先視練習狀況而定，「他的身體狀況也是要看當天的情形，大家也都知道我們球隊現在成績很緊繃，我們也是需要傑哥用最好的狀態來幫助球隊，我們都是彼此信任，一切都依到時候的狀況而定，不會去設定要他要打多久。」

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