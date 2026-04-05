日職》宋家豪獲中繼成功 林安可連8場敲安、兩度無緣建功當英雄

林安可。（取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟西武獅展開旅日生涯的台灣重砲林安可，開季連續8場敲安；樂天台灣投手宋家豪延長賽登板，連續2天出賽，主投1局無失分，西武和樂天終場以1：1握手言和。

林安可今天改打第3棒守右外野，這也是他本季首度下場守備。樂天首局靠著西武中外野手秋山俊的接球失誤先馳得點，林安可1局下首打席獲得觸身球保送，西武在3局下展開反攻，桑原將志擊出左外野陽春砲扳平戰局。

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林安可該局瞄準樂天先發右投藤原聰大的152公里滑球，擊出右外野安打，連續8場敲安，5、7兩局分別擊出左外野飛球和游擊飛球遭接殺。西武先發投手平良海馬此役展現十足壓制力，主投8局用116球，被敲2支安打失1分，但這不是責失分，投出12次三振，另有3次保送。

兩隊1：1進入延長賽，桑原將志10局下擊出中外野二壘安打，並靠著古賀悠斗的犧牲觸擊推進至三壘，此時輪到林安可上場打擊，可惜他未能建功，被田中千晴三振出局。

宋家豪在11局下登板，儘管一上來就被渡部聖彌擊出左外野安打，岸潤一郎犧牲觸擊推進隊友上二壘，宋家豪對外崎修汰投出四壞球保送，讓源田壯亮敲出游擊滾地地球形成雙殺打，成功化解失分危機。宋家豪後援1局用10球，被敲1安無失分，另有1次保送，最快球速達147公里，防禦率降至1.93，賽後勇奪本季首場中繼成功。

林安可12局下再度獲得打擊機會，二壘有人2出局，林安可又獲得一棒當英雄的機會，可惜擊出一壘滾地球出局，成為此役最後一個出局數，兩隊以1：1戰成平手。林安可此役5打數擊出1安打，獲得1次保送，吞下1次三振，打擊率為0.250。

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