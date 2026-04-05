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日職》古林睿煬關門無失分飆153公里 火腿開季9場22轟寫紀錄

2026/04/05 15:42

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力火腿的旅日強投古林睿煬睽違3天再度登板，9局上場關門，1局無失分，最快球速達153公里，火腿終場以8：2擊敗歐力士，近期拉出一波4連勝，本季戰績來到5勝4敗，勝率也突破5成大關。

古林睿煬今天在9局上登板關門，球隊取8：2的大幅領先，這是他自2日之後第3場出賽，一上來面對強打森友哉，第一球就飆出此役最速的153公里，用4球讓他擊出捕手上方界外球遭接殺，對下一棒中川圭太投出四壞球保送，之後回穩三振掉野口智哉，再讓代打的洋砲希莫（Bob Seymour）擊出三壘滾地球，抓到第3個出局數，火腿終場就以8：2贏球。古林睿煬後援1局用15球，沒有被敲出安打，連續2場無失分，投出1次三振和1次保送，防禦率降至3.38。

火腿此役依舊砲聲隆隆，萬波中正在7局下擊出左外野3分砲，此舉幫助球隊追平了隊史在2003年所創下的開季連續9場開轟紀錄，捕手田宮裕涼第8局也補上本季首轟，火腿開季9場就累積驚人的22轟。火腿先發投手有原航平先發7局失2分，收下轉隊後的首勝，這也是有原自2020年11月1日之後，再度以火腿投手身分收下勝投。

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