NBA》小賈奎茲率熱火狂飆152分 趕場助陣妹妹拚NCAA冠軍

小賈奎茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕射手小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）板凳殺出豪奪全場最高32分，率領熱火主場152：136狂燒東部吊車尾的巫師，賽後這位UCLA校友馬不停蹄從邁阿密趕赴鳳凰城，為勇闖NCAA美國大學女籃冠軍戰的妹妹加油打氣。

「這就是他們家庭關係如此美好的原因，總是真誠互相支持。」熱火隊總教練史波斯查（Erik Spoelstra）表示，小賈奎茲是相當出色的球員和哥哥，「我們因為他妹妹多次來訪而相識，看到他們感情如此融洽真是太棒了。」25歲的小賈奎茲與妹妹加布里艾拉（Gabriela Jaquez）都來自美國西岸加州大學洛杉磯分校，後者主打前鋒，將助棕熊隊與南卡羅萊納大學爭奪NCAA女籃后冠。

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此役熱火三分彈火力全開，39投17中命中率高達44%，包括小賈奎茲在內全隊7人得分雙位數，隊史第3度單場得分達150關卡，也是次高得分，僅低於去年4月11日對鵜鶘的153分；至於3月11日艾德巴約（Bam Adebayo）猛刷83分的紀錄夜，熱火也從巫師手中拿到150分。此役巫師後衛萊利（Will Riley）雖然包辦31分、5籃板、5抄截，仍難挽5連敗，這支悲情隊伍也連續第3季至少苦吞60敗。

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