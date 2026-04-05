中職》「費嫂」哈娜為味全龍開球 期待喝到真正的台灣珍珠奶茶

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽台灣隊台美混血球員「費仔」費爾柴德的妻子「費嫂」哈娜今天受邀為味全龍開球，如願把球順利投進捕手伍鐸的手套，她表示，來台前在西雅圖有做些練習，「費仔」的父親也給予指導，期待此行喝到真正的台灣珍珠奶茶。

哈娜指出，這是第1次擔任球隊的開球嘉賓，行前的心情其實有點緊張，「費仔」的父親不僅陪她到少棒球場練習，還指導她一些投球技巧，「我不確定能否投出145公里的快速球，希望至少能把球順利投進好球帶。」

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哈娜表示，感謝味全球團給她這次機會，讓她能來台灣的球場與球迷見面，也希望把握時間探索台灣美食，因為鼎泰豐在美國非常有名，既然有機會來到台灣，當然很希望可以吃到，此外，在美國雖然喝得到珍珠奶茶，但她很想在品嘗台灣的在地口味，看看與美國有什麼不同。

哈娜這次台灣行的另一重點是親自感受台灣的球場文化，她指出，經典賽期間見識過台式應援，是種「非常感動，甚至有點不真實」的經驗，因為現場有很多台灣球迷，讓她感受到滿滿的能量，今天開球後也會在應援舞台參與啦啦隊的應援。

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

費爾柴德的妻子哈娜。（記者林正堃攝）

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