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桌球世界盃》5局粉碎卡德拉諾衛冕美夢 王楚欽今晚與松島輝空爭冠

2026/04/05 16:34

王楚欽在男單4強賽擊退巴西名將卡德拉諾，首度闖進決賽。（取自ITTF官網）王楚欽在男單4強賽擊退巴西名將卡德拉諾，首度闖進決賽。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕昨晚在8強戰歷經一場7局大戰才驚險獲勝的世界球王王楚欽，今天在2026年澳門世界盃桌球賽男單4強賽以4:1擊退世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，首度闖進決賽，也報了去年在4強賽遭逆轉的一箭之仇，今晚8點15分將和18歲的日本新星松島輝空爭奪冠軍。

去年奪下杜哈世界錦標賽男單冠軍的王楚欽，生涯和卡德拉諾交手雖然以6勝2負佔上風，但去年世界盃4強賽，王楚欽在局數3:1領先下連丟3局遭逆轉，最後卡德拉諾也笑捧生涯首座世界盃冠軍。不過，王楚欽去年在世錦賽、澳門冠軍賽決賽兩度擊敗卡德拉諾，展現球王的實力。

今天再度交鋒，王楚欽做足準備，一開賽就以11:7、11:3、11:7連下3局，卡德拉諾第4局開局連丟3分後叫出暫停，隨後打出一波8:1的反擊，11:6扳回一城。第5局，王楚欽在10:9聽牌下雖然被對手正手斜線搶攻化解1個賽末點，仍有驚無險以12:10拿下，寫下對戰3連勝。

王楚欽和世界排名第8的松島輝空在國際賽對戰雖擁有4勝2負的優勢，但最近3次就輸了2場，包括去年亞洲團體錦標賽和上個月的重慶冠軍賽。去年底香港年終賽，王楚欽也曾面臨局數1:3落後，最終才以4:3逆轉。對於今晚的決賽，王楚欽說，「松島這麼年輕就能打進世界盃決賽，他一路走來也是非常強，我也是第一次進決賽，就是盡我所能去享受比賽就好。」

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