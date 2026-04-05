中職》兄弟開季前6戰都面對洋投 平野希望選手更有信心

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟打完今天主場面對獅隊比賽，明天將北上客場出戰富邦悍將，富邦推出江國豪先發，才將終止中信兄弟開季連續面對洋投的場次。

開季以來，中信兄弟自開幕戰起就面對洋投，分別是樂天桃猿威能帝、富邦悍將威戈神、味全龍鋼龍、蔣銲、統一獅喬登，今天又將遭遇獅隊獅蒂芬。這段期間，兄弟僅拿下1場勝利，勝投是本土投手鄭浩均。

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中信兄弟總教練平野惠一說：「基本上，中職仰賴洋投是大家都知道的事，也因為洋投有實力，各隊才會一直派他們上場。球隊的想法一直是，面對頂級洋投要怎樣攻克、想辦法打敗他們，一直是這樣的想法。」

平野惠一坦言，棒球比賽其實就是心理戰，以前天面對獅隊洋投喬登為例，其實打擊教練事前給予的策略跟預測都很精準，是很了不起的事，「對於怎麼攻克，教練有明確指示。當然沒有正確答案，也不可能問對方投捕，但事後沈事，是有預測到的。」

平野也說，昨天開會時有再次確認，不只是讓選手知道為何打不好，也再次確認教練們為何事前這樣講的用意，「昨天也跟選手講，既然都有預測到，為什麼看起來似乎沒有自信？應該要抱持信心下場比賽，教練也會教育選手怎麼打心理戰，準備好事前工作。」

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