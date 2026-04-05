TPBL》阿巴西2度上演抄截後灌籃好戲 特攻打爆恍神國王

阿巴西。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻今天把衛冕軍打得潰不成軍，靠著6人得分達雙位數的團隊火力，終場以98：78大勝新北國王，收下2連勝，同時擠下對手，升上TPBL第四名。

特攻過去對陣國王就打得順手，4戰拿下3勝，今天即使是背靠背出賽，但全隊火力全開，上半場繳出48.8％投籃命中率，飛克拿11分，另有7人上陣都有得分進帳，全隊多點開花，上半場打完取得51：35領先。

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反觀國王團隊命中率只有31％，還出現多達12次失誤，且沃許本也沒在禁區展現身材優勢，兩節打完只有6分進帳，全隊最高得分是杰倫的9分。

國王在下半場依舊打得荒腔走板，阿巴西還在第三節在最後2分半鐘開始，連續上演抄截後灌籃戲碼，讓主場球迷嗨爆，同時將比分擴大至超過30分，第四節也幾乎維持在20分左右的差距，勝負毫無懸念，特攻在比賽後段陸續讓主力退場。

飛克拿特攻最高20分、15籃板，阿巴西17分、9籃板，內馬13分，謝亞軒12分、8助攻、6籃板、5抄截，貝奇有12分，林韋翰10分。

國王以杰倫25分、10籃板最佳，沃許本15分、12籃板，熊祥泰13分，其餘本土得分都是個位數，表現乏善可陳。

飛克。（記者陳逸寬攝）

內馬。（記者陳逸寬攝）

謝亞軒。（記者陳逸寬攝）

杰倫。（記者陳逸寬攝）

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