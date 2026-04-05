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中職》劉基鴻女兒「小流星」8月才出生 卻被好同學徐若熙訂「娃娃親」

2026/04/05 17:24

徐若熙和劉基鴻。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙和劉基鴻。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍劉基鴻本季首轟雖於昨天在主場天母出爐，卻發生打破外野看台球迷帳篷的小插曲，對於女兒「小流星」將於8月出生，他透露，兒子已經1歲的徐若熙跟他開玩笑，要他小心他的女兒。

劉基鴻昨天對台鋼雄鷹3局下從前隊友王維中手中擊出3分彈，他指出，跟前隊友投打對決很不一樣，有種既熟悉又陌生的感覺，不管面對誰都要拿出自己的實力，不能因為是前隊友就鬆懈，相對於去年首轟在4月中才出現，可能是休賽季做很多重量訓練，今年開季的身體感覺很不錯。

有趣的是，劉基鴻開轟後回到休息區，被領隊丁仲緯告知，全壘打球打到左外野「星空露營席」，讓球迷的帳篷破了個洞，比賽期間下大雨時因此漏水，「我聽到的時候也很驚訝，想說『真的假的？』，因為以前也打到過那裡，帳棚都沒有破。」

劉基鴻透露，老婆的預產期在8月，他很開心是女兒，小名「小流星」來自他的姓氏「劉」的諧音與老婆先前的職業，日前與加盟日職軟銀鷹的高中同學暨前隊友徐若熙通電話，兒子剛滿1歲的徐若熙竟然要他小心他的女兒，「有個富岳父，好像也蠻不錯的。」

劉基鴻表示，徐若熙在日職初登板就拿下勝投，真的非常厲害，當天他有看比賽轉播，賽後打電話想恭喜好同學，徐若熙卻說「我在球隊巴士上，現在不能接電話」，讓他感受到日職球隊的嚴謹。

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