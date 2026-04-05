中職》引退賽發威！林哲瑄首打席敲安跑回追平分 新莊城堡陷瘋狂

富邦悍將林哲瑄退場，向全場球迷致意。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將林哲瑄今天引退賽，富邦集團董事長「大董」蔡明忠將親自到場，上演悍將在新莊的「御前試合」，林哲瑄首局首打席就擊出滾地安打，讓蔡明忠看得很高興，而他還用「撲壘」的方式搶功得點圈並跑下追平分，看得全場悍將球迷熱血沸騰。

即便是林哲瑄引退賽，樂天投捕搭檔並未全直球「真劍對決」，而是按照一般配球料理林哲瑄，而他在2好3壞相中紅中的直球擊出中外野強勁安打。挨打的先發投手艾菩樂暴投，林哲瑄奮力衝二壘，用頭部在前的撲壘方式上得點圈。

請繼續往下閱讀...

富邦悍將林哲瑄敲出安打。（記者陳志曲攝）

王正棠用滾地球推進林哲瑄，張育成內野安打送回林哲瑄，助隊扳平比分，讓新莊城堡陷入高潮。今天是林哲瑄在中職出賽的第803場，首局擊出中職生涯的第772安，跑回第413分。

「御前試合」在古代象徵在尊貴人物面前的比賽，像是將軍、大名等等，並非僅限於天皇，而這個詞現代也常出現在日本媒體的新聞報導，象徵有重要人士到球場觀戰，像軟銀老闆孫正義去年6月30日親自出席東京巨蛋觀賞軟銀和東京巨蛋之戰，日媒「體育報知」稱呼是軟銀的「御前試合」，而今天蔡明忠親自到場，悍將在新莊的首場「御前試合」，讓林哲瑄直言很開心。

富邦悍將林哲瑄敲出安打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄敲出安打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄盜上二壘。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄跑回一分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄退場，向全場球迷致意。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法