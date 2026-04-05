MLB》投手大谷進化秘密曝光！ 道奇助教點出本季最大改變

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前再度展現強投豪打身手，繳出6局6K無失分的優質好投，順利收下本季首勝。投手助理教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）受訪點出本季「投手大谷」的改變。

大谷翔平去年登板投球時，通常是踏在投手板的中央位置啟動投球動作，但本賽季則改從投手板偏一壘側投球。針對這一點，道奇投手助理教練馬克古尼斯表示，「去年大谷在採取揮臂式投球時位置偏向投手板中央，而採取固定式投球時則靠近一壘側，據了解，當時是基於他個人「投起來比較順手」的考量，今年他則將所有投球動作的位置統一，這有可能是為了讓所有球種都能從同一個落點出手。

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關於站在投球時位置的改變，大谷翔平本人之前受訪時曾說道：「從很久以前就在嘗試這樣做了，綜合考量球路位移與身體負擔，我覺得目前這個位置（一壘側）比較適合自己。」

此外，有觀察指出大谷翔平本季在登板前的調整中，長距離傳球的次數增加了，馬克古尼斯透露，長距離傳球的次數沒有特別增加，差別在於今年進入賽季時，大谷的狀態已經調整得非常好，去年因為是術後復健期，必須循序漸進地增加投球局數；而今年他一開季就能投5到6局，可能是這種狀態上的差異，讓外界看起來覺得調整方式有所不同。

馬克古尼斯對於「投手大谷」未來的表現有所期待，「大谷能根據比賽的節奏與時機，精確地去分配力量，基本上他都是根據自身感覺來進行微調，而現在正是他在不斷了解自己、並進一步提升那種感覺的階段。」

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