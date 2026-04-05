自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投手大谷進化秘密曝光！ 道奇助教點出本季最大改變

2026/04/05 18:31

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前再度展現強投豪打身手，繳出6局6K無失分的優質好投，順利收下本季首勝。投手助理教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）受訪點出本季「投手大谷」的改變。

大谷翔平去年登板投球時，通常是踏在投手板的中央位置啟動投球動作，但本賽季則改從投手板偏一壘側投球。針對這一點，道奇投手助理教練馬克古尼斯表示，「去年大谷在採取揮臂式投球時位置偏向投手板中央，而採取固定式投球時則靠近一壘側，據了解，當時是基於他個人「投起來比較順手」的考量，今年他則將所有投球動作的位置統一，這有可能是為了讓所有球種都能從同一個落點出手。

關於站在投球時位置的改變，大谷翔平本人之前受訪時曾說道：「從很久以前就在嘗試這樣做了，綜合考量球路位移與身體負擔，我覺得目前這個位置（一壘側）比較適合自己。」

此外，有觀察指出大谷翔平本季在登板前的調整中，長距離傳球的次數增加了，馬克古尼斯透露，長距離傳球的次數沒有特別增加，差別在於今年進入賽季時，大谷的狀態已經調整得非常好，去年因為是術後復健期，必須循序漸進地增加投球局數；而今年他一開季就能投5到6局，可能是這種狀態上的差異，讓外界看起來覺得調整方式有所不同。

馬克古尼斯對於「投手大谷」未來的表現有所期待，「大谷能根據比賽的節奏與時機，精確地去分配力量，基本上他都是根據自身感覺來進行微調，而現在正是他在不斷了解自己、並進一步提升那種感覺的階段。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中