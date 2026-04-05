中職》37年只有9土投辦到的神紀錄 猿22歲強投赴日取經均速大躍進

樂天桃猿先發投手曾家輝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天桃猿22歲右投曾家輝在3日本季初登板技驚四座，5局猛飆10K失1分，其中有3K賞給國家隊四番張育成，日籍投手教練川岸強瞇瞇眼笑說：「すごいでしょう（很厲害吧！）」而曾家輝透露，今年去橫濱取經收穫不少，透過數據檢測來拉高自己的出手點，提升直球的水準。

曾家輝大幅度變化的滑球備受球迷熱議，不過今年K功大幅增加的關鍵在首戰均速147公里的四縫線速球，去年的他出賽1場均速只有142公里。他透露，去年整季掉速，有發現出手點越來越低。球的品質跟球速也沒有那麼好，「後面去橫濱、冬盟，教練也有跟我說，出手點相對前幾年變得很低，有有協助我拉起來。」

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出手點提高後，曾家輝找回過往直球的犀利度，「在控制上也比較有信心，一些高球、或四個角落的球都滿有信心的，就不會說很怕去丟到人，或是一直丟壞球。」

曾家輝前5局就飆10K，中職史上只有9位土投能達陣，前一位桃猿隊投手是2017年8月24日王溢正的前5局10K。而史上前5局最多K土投是12K，由2006年3月31日吳偲佑和2021年8月8日徐若熙並列。

今年黃子鵬FA出走，桃猿「4大土投」展現非凡的企圖心，除了曾家輝，還有公辦熱身賽猛飆149公里速球的劉家翔，陳克羿和林子崴也在競爭行列中。

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