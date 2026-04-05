拳擊亞錦賽》林郁婷等女將週一拚金牌戰門票！姚景愉8強止步

林郁婷。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙古烏蘭巴托舉行的2026亞洲拳擊錦標賽，姚景愉今於女子57公斤級8強賽止步；至於已經晉級4強的「台灣拳后」林郁婷等4名女將，週日持續訓練調整，週一將各自上場爭奪金牌戰門票。

林郁婷2024年巴黎奧運勇奪金牌之後，因為陷入性別爭議遲遲未能出賽，所幸她苦等年餘總算擺脫爭議，獲准參與世界拳擊聯盟（World Boxing）賽事。暌違19個月重返國際擂台的「台灣拳后」，亞錦賽熱機迅速展現絕佳狀態，即使升上女子60公斤級，照樣連續兩場都挾5：0橫掃泰國索努克、日本頭號種子田口綾華，強勢闖進4強，保底銅牌入袋。

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依大會公布籤表，林郁婷4強賽預計週一中午登場，若能擊敗北韓勁敵元恩景，就順利躋身金牌戰。30歲的林郁婷在亞錦賽戰功彪炳，2017年54公斤級、2019年57公斤級都已掄元，此行以戰養戰，期許持續提升臨場狀態，挑戰成為3個不同量級都摘金的女子王者。

此外，女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、女子65公斤級陳念琴等台將也都安抵4強，週一同樣陸續上陣爭奪決賽席次。至於來自樹德科技大學的姚景愉，此行雖然抽中長籤首輪免戰，週日8強面對烏茲別克對手尤塔諾娃（Nigina Uktamova）陷入苦戰，最終0：5落敗。

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