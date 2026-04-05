PLG》盧峻翔板凳出發拿23分 領航猿逆轉勇士例行賽封王獲東超門票

領航猿盧峻翔。（PLG提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG桃園領航猿今克服最多12分落後，在末節打出27：9一波流，以99：87逆轉富邦勇士，確定勇奪例行賽龍頭，以頭號種子之姿前進總冠軍賽，連3季取得東亞超級聯賽門票。

領航猿本週例行賽主場移師台中洲際迷你蛋，昨擊敗洋基工程收下4連勝，今只要贏球就確定以龍頭之姿進軍總冠軍賽，勇士本季因戰績不佳讓領隊許晉哲必須回歸兼任總教練，前次在這座球場出賽要追溯至2024年5月11日。

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勇士首節在古德溫飆分下一度取得21：12領先，林志傑在此節在倒數3分49秒替補上陣，很快就後撤步得手進帳分數，昨因背部不適缺陣的盧峻翔今也是板凳出發，首節進帳7分，包括節末最後6秒外線破網，助隊在首節結束前追到28：30。

領航猿次節持續追分，不過倒數2分鐘總教練卡米諾斯因不滿吹判情緒相當激動，最後又吞下一次技術犯規，勇士打完前兩節取得51：48優勢，古德溫拿下全隊最高18分，領航猿以阿提諾14分最佳，盧峻翔11分次之。

古德溫易籃後延續手感，在領航猿追到56：56時在外線放冷箭，他此節攻下9分，幫助勇士帶著78：72領先進入決勝節，領航猿末節在盧峻翔帶領下展開反撲，打出16：1攻勢，勇士則得分大當機，前16投0中，最後末節只拿9分，在客場遭逆轉。

阿提諾拿下26分、12籃板，盧峻翔板凳出發挹注23分，伯朗16分、9籃板，葛拉漢、李家慷進帳9分，勇士以古德溫32分最佳，莫巴耶進帳13分，揚科維奇挹注12分，陳又瑋拿下8分。

領航猿關達祐（左）、阿提諾。（PLG提供）

古德溫。（富邦勇士提供）

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