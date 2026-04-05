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中職》黎克連兩場挨轟防禦率爆錶、獅隊兩支巧妙內安 兄弟暫居落後

2026/04/05 18:58

兄弟先發投手黎克。（記者廖耀東攝）兄弟先發投手黎克。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕前5場僅拿1勝的中信兄弟，今天和統一獅交手，希望避免3連敗窘境。兄弟雖一度單局3分逆轉取得領先，但先發洋投黎克5局出狀況，留下無人出局滿壘危機，該半局獅隊灌進4分，打完5局中信兄弟3:6落後。

兄弟洋投黎克首局就挨朱迦恩全壘打失分，這是黎克繼3月29日初登板遭富邦悍將范國宸全壘打後，來台後連續兩場比賽挨轟，也是朱迦恩個人本季首轟，獅隊先馳得點。2局上，陳重羽保送、潘磊安打，獅隊再靠陳聖平落點在一壘側的巧妙內野安打，又得1分。

4局下，兄弟陳俊秀、曾頌恩連續安打，黃韋盛接著擊出二壘打，兄弟追回1分。宋晟睿接著擊出高飛犧牲打，曾頌恩奮力搶攻本壘，兄弟追平，而兄弟攻勢持續，岳東華擊出游擊方向軟弱滾地球，形成內野安打，三壘跑者回壘攻下超前分。

剛超前1分的兄弟，5局下又遭遇危機，黎克被田子杰、朱迦恩敲安，林子豪的滾地球打向投手，在高宇杰指揮黎克傳一壘、黎克卻一度認為傳本壘來得及狀況下，又形成一支內野安打，獅隊追平比數。

黎克保送蘇智傑造成滿壘，隨後退場。伍立辰在無人出局滿壘狀況下拆彈，1出局後滿壘保送陳重羽，獅隊超前。潘磊再補上安打、許哲晏高飛犧牲打，獅隊拉開比分。

退場的黎克留下4局失6分全數自責分成績，被擊出8支安打，兩戰合計防禦率11.25。

統一獅先發獅帝芬。（記者廖耀東攝）統一獅先發獅帝芬。（記者廖耀東攝）

朱迦恩陽春砲。（記者廖耀東攝）朱迦恩陽春砲。（記者廖耀東攝）

岳東華內野滾地球，超前比數。（記者廖耀東攝）岳東華內野滾地球，超前比數。（記者廖耀東攝）

林子豪代表超前分。（記者廖耀東攝）林子豪代表超前分。（記者廖耀東攝）

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