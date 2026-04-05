PLG》領航猿在洲際迷你蛋奪龍頭 卡總：希望下次來這裡是對決夢想家

盧峻翔率領航猿勇奪例行賽龍頭。（PLG提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG桃園領航猿今完成在台中洲際迷你蛋的例行賽，總教練卡米諾斯賽後再度向夢想家團隊致謝，並表示希望未來有機會再來到這裡對決夢想家。

領航猿今在末節打出27：9一波流，以99：87逆轉富邦勇士，確定勇奪例行賽龍頭，以頭號種子之姿前進總冠軍賽，連3季取得東亞超級聯賽門票，卡米諾斯指出，今天能贏球的關鍵是防守，「第一節讓對手進太多外線，下半場我們加強防守，籃板控制也做得比較好，我們從頭到尾都沒有放棄，就算是落後也是從防守做起。」

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卡米諾斯今在賽後記者會上總結完今日團隊表現後感謝台中市與夢想家，「希望未來回到這裡可以對決夢想家。」接著在記者會正式結束之際又拿起麥克風補充，謝謝夢想家總經理韓駿鎧、領隊陳立宗，「希望簡浩跟他的球隊一切順利。」

領航猿在東超勇奪亞軍後，今確定取得聯盟總冠軍賽門票，不過本週四又要到香港參加BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，接著再回台在週六於台北小巨蛋再度對決勇士，對於密集賽程下的調度，卡總指出，接下來球員上場時間一定會有所調整，「無論對手是誰，最重要的是讓大家在總冠軍賽前做好準備。」

盧峻翔率領航猿勇奪例行賽龍頭。（PLG提供）

盧峻翔率領航猿勇奪例行賽龍頭。（PLG提供）

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