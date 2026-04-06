兄弟派出鄭浩均對悍將拚止3連敗、林哲瑄引退儀式 今日賽事預告與轉播

富邦悍將林哲瑄完成職業生涯最後一場以球員身份出場的賽事。（記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA例行賽邁入尾聲，排名卡位戰來到白熱化階段，今天3場轉播帶給大家，分別是黃蜂打灰狼、湖人大戰獨行俠，以及火箭對決勇士。

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大聯盟1場轉播，紅雀在客場挑戰老虎，由Kyle Leahy與Keider Montero過招。

中職共有3場賽事，統一獅派出胡智爲先發，對上台鋼雄鷹洋投後勁；味全龍坐鎮天母主場挑戰樂天桃猿，由鋼龍交手魔爾曼；另一場為中信兄弟鄭浩均強碰富邦悍將江國豪，盼能中止球隊3連敗。

富邦悍將在今天賽後將為林哲瑄舉行正式的引退儀式，細數他為悍將奮不顧身的每一個飛撲與衝刺。

NBA

07：00 黃蜂VS灰狼 緯來體育

07：30 湖人VS獨行俠 愛爾達體育1台

10：00 火箭VS勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:15 紅雀 VS 老虎 緯來育樂、愛爾達體育2台

10:00 道奇 VS 國民 D-LIVE 愛爾達體育2台

中職

16:00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台

16:00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台

17:00 中信兄弟 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

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