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PLG》領航猿末節27：9打爆勇士 盧峻翔談逆轉勝：經驗的累積

2026/04/05 19:36

盧峻翔率領航猿勇奪例行賽龍頭。（PLG提供）盧峻翔率領航猿勇奪例行賽龍頭。（PLG提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG桃園領航猿今在末節打出27：9一波流，以99：87逆轉富邦勇士，確定勇奪例行賽龍頭，以頭號種子之姿前進總冠軍賽，連3季取得東亞超級聯賽門票，盧峻翔今替補攻下本土最高23分，他表示，能在末節演出逆轉勝都是來自經驗的累積。

盧峻翔昨天因背部不適休兵，今板凳出發上場28分鐘，18投8中拿下本土最高23分，另有3籃板、3助攻，他表示，領航猿是很重視團隊打法的球隊，「我就是做好自己的工作，很開心能拿下例行賽第一，但還是要持續調整狀態。」

對於目前身體狀況，盧峻翔表示，上禮拜基本上都是在做恢復與個人訓練，比較沒有參與團隊訓練，「今天也有跟卡總溝通，上場時間可能需要控制，或是看我身體的狀態，我會給他回饋，今天感覺還不錯，也很開心可以這麼快融入大家。」

領航猿今天靠末節一波流演出逆轉勝，盧峻翔認為，一切都是經驗的累積，「我們以前還很青澀的時候，很常在遇到亂流的時候沒有辦法扛住，也很常在第四節失了很多分數，其實這些都是經驗的累積，我不只覺得我自己有進步，整個團隊都是有在進步的，我還是會扛住那個責任，在第四節有需要逆轉球或關鍵球的時候跳出來幫助球隊。」

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