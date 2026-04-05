羽球》群岳盃打造好比賽 捐球回饋基層

「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。本屆匯聚全台羽球好手，透過高品質賽事規劃、跨越校際的熱血故事，以及破百萬元實質公益回饋，為台灣基層羽球發展注入強心針。

群岳盃長期致力推動在地化賽事，盼減少基層選手與家長四處征戰的舟車勞頓。主辦單位表示：「我們希望打造『溫暖平台』，讓選手從小在這裡打到大；未來他們成長為教練，也能繼續帶領下一代回到這個熟悉的賽場發揮所長，創造台灣羽球產業的穩定發展與善的循環。」

請繼續往下閱讀...

為了讓基層選手有完善舞台，主辦單位未來將籌辦「基層聯賽制度」，讓台灣基層羽球生態系更健全。

本屆最大亮點國小五、六年級男團賽事，新北文德國小與麗林國小選手共組跨校聯隊，小選手們發揮創意，取每位隊員名字最後一個字諧音，將隊名取為「開心牽起手」。他們一路過關斬將拿下冠軍，更完美詮釋群岳盃的賽事精神，他們過去在賽場上頻繁交手而熟識，這次打破學校間的隔閡，以享受比賽樂趣為初衷報名參賽。

另外，群岳盃將賽後狀態良好的比賽用羽球全數捐贈給基層學校與弱勢選手，去年超過一千打羽球，今年目標更想突破二千打，總捐贈價值超過七位數字，盼透過這些物資，減輕基層訓練負擔，成為小選手最強大的後盾。

本屆多組冠亞軍賽事，導入高規格「專業球評轉播」服務，透過線上直播與專業講評，讓無法到場的親友能零時差為選手應援，更讓這些年輕小將在最高張力的舞台上，留下屬於他們最閃耀的榮耀時刻。

「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。（主辦單位提供）

「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。（主辦單位提供）

「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。（主辦單位提供）

「2026群岳盃羽球賽」台北站，於4月3至6日在台北體育館開打。（主辦單位提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法