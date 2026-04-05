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中職》御前試合+林哲瑄引退賽 富邦悍將還是輸了

2026/04/05 20:07

富邦悍將林哲瑄。（記者陳志曲攝）富邦悍將林哲瑄。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕今天是富邦悍將林哲瑄的引退賽，集團董事長「大董」蔡明忠親自到場，新莊球場上演悍將的「御前試合」，雖然林哲瑄敲安榮退，卻不敵陳晨威猛打開轟大爆發，終場富邦以5：1輸球，樂天中止4連敗。

樂天首局陳晨威、林泓育和林智平連續3安先馳得點，富邦林哲瑄在1局下敲安帶動攻勢，靠暴投和推進打上三壘，張育成內野安打送回追平分。而林哲瑄在2局上加碼接殺宋嘉翔的飛球，在英雄式歡呼聲中退場，光榮引退。

只是富邦未能突破樂天先發投手艾菩樂，自家先發投手威戈神也擋不住對手攻勢。3局上，樂天靠林子偉四壞和短打攻佔二壘，陳晨威擊出適時安打，送回超前分。5局上，林子偉在三壘有人擊出高飛犧牲打，再下一城。6局上，陳晨威夯出本季第3轟，獨居全壘打王。威戈神投5局失3分，吞下中職生涯首敗。

樂天牛棚表現精彩，蘇俊璋、王志煊、陳柏豪、陳冠宇和朱承洋完美封鎖富邦，助隊以4分差獲勝。

「御前試合」在古代象徵在尊貴人物面前的比賽，像是將軍、大名等等，並非僅限於天皇，而這個詞現代也常出現在日本媒體的新聞報導，象徵有重要人士到球場觀戰，像軟銀老闆孫正義去年6月30日親自出席東京巨蛋觀賞軟銀和東京巨蛋之戰，日媒「體育報知」稱呼是軟銀的「御前試合」。

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