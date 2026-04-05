中職》郭郁政睽違599天再獲單場MVP 賽後坐車繞場「比投球還緊張！」

郭郁政獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場天母靠再見保送以2：1險勝台鋼雄鷹，本季首次出賽的郭郁政交出6局無失分的優質先發，睽違599天的先發勝雖因林凱威救援失敗飛掉，仍獲選單場MVP，賽後坐上特製小車繞場，他笑說：「比投球還緊張！」

郭郁政開賽起讓台鋼16上16下，用68球投6局無失分，他指出，賽前教練團只設定85球沒有設定局數，前5局專注投球沒看計分板，6局下被曾昱磬擊出安打的當下，只覺得隊友的聲音特別大，投完6局回到休息區，才知道那是他唯一被打的安打。

請繼續往下閱讀...

郭郁政前次拿勝投是2024年10月6日，前次先發勝要往前推到8月14日，也是他前次拿到MVP，他表示，對這場的內容非常滿意，等待先發勝已經1年多雖然很可惜，相較於中繼還是比較喜歡先發，既然總教練把先發任務交付給他，就要好好去完成，下次出賽再繼續努力。

總教練葉君璋表示，郭郁政不論先發或中繼，都能讓教練團比較好安排，因為今年沒有18號（徐若熙）所以把他調回先發，這場各方面都很到位，希望可以保持下去，但是體力要再加油，本季能否留在輪值要看表現，「曹祐齊、曾仁和的狀況也慢慢得不錯，如果3個人都可以用，對我們是比較好，畢竟他們沒有一個人是可以整季投100多局的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法