中職》獅隊3天產2支「生涯首轟」！ 中信兄弟又敗、獨居墊底

統一獅擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟開季僅拿1勝，今天遇到統一獅又陷入苦戰。獅隊單場出現3轟，包括田子杰生涯首轟，終場9:4贏球。獅隊前天潘磊擊出生涯首轟，昨天雙方因雨延賽，今天又產出1支生涯首轟。

賽前，中信兄弟和樂天桃猿都是1勝4敗，今天樂天擊敗富邦，而兄弟同日輸球，以1勝5敗暫時獨居墊底。

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兄弟洋投黎克首局就挨朱迦恩全壘打失分，這是黎克來台後連續兩場比賽挨轟，也是朱迦恩個人本季首轟，獅隊先馳得點。2局上，陳重羽保送、潘磊安打，獅隊再靠陳聖平的內野安打，得1分。

3局下，面對獅帝芬，中信首位打者岳東華敲安，兄弟在落後2分狀況下仍觸擊，高宇杰觸擊雖成功，但兄弟後續沒能得分。

4局下，兄弟攻勢再起，陳俊秀、曾頌恩連續安打，黃韋盛接著擊出二壘打，兄弟追回1分。宋晟睿接著擊出高飛犧牲打，曾頌恩奮力搶攻本壘，兄弟追平，而兄弟攻勢持續，岳東華擊出游擊方向軟弱滾地球，形成內野安打，三壘跑者回壘攻下超前分。

剛超前1分的兄弟，5局下又遭遇危機，黎克被田子杰、朱迦恩敲安，林子豪的滾地球打向投手，在守備交待不清狀況下，又形成一支內野安打，獅隊追平比數。

黎克保送蘇智傑造成滿壘，隨後退場。伍立辰在無人出局滿壘狀況下拆彈，1出局後滿壘保送陳重羽，獅隊超前。潘磊再補上安打、許哲晏高飛犧牲打，獅隊單局拿到4分。

退場的黎克留下4局失6分全數自責分成績，被擊出8支安打，兩戰合計防禦率11.25。

獅帝芬6局續投，1出局後被黃韋盛擊出三壘打，也是黃韋盛此役單場第3支安打。此時，獅隊決定換投，劉予承接替登板，宋晟睿同個半局擊出個人第3安，二壘打幫球隊追回1分。

獅隊辛俊昇7局單局送出3保送，造成2出局滿壘，黃竣彥接替，讓宋晟睿擊出滾地球，製造第3個出局。

8局上，王凱程登板，潘磊該半局完成生涯首次單場3安，田子杰生涯首轟，加上邱智呈上演連兩打席全壘打，王凱程本季3度登板已挨4轟。

田子杰敲出生涯首轟。（記者廖耀東攝）

邱智呈「背靠背」陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟開季以1勝5敗暫時獨居墊底。（記者廖耀東攝）

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