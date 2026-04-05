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中職》4屆盜壘王變全壘打王 曾豪駒看見成熟的陳晨威

2026/04/05 20:58

樂天桃猿陳晨威敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳晨威敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天桃猿陳晨威今天擊出全隊首安，帶動先馳得點攻勢，即便富邦悍將在1局下扳平，「光速神威」3局上再挺身而出擊出超前分安打，6局上補刀本季第3轟，單場3安灌進2分打點，3轟超車富邦四番范國宸，獨居聯盟全壘打王。過去陳晨威生涯單季最速3轟是去年的30場，今年僅花6場就達陣。

陳晨威直言，現在的全壘打產量對他來說可能覺得很意外，但其實只是把擊球內容、節奏和設定做好，「面對失投球，我減少自己的失打，沒有說想打全壘打，把擊球內容做好，讓結果自然發生。」

看在樂天總教練曾豪駒的眼裡，陳晨威已是非常成熟的球員，「他知道什麼狀況要扮演什麼角色，今年又身兼副隊長，想在球隊不順時跳出來幫助球隊，希望能繼續保持。」

過去中職只有張志豪曾奪過盜壘王、全壘打王，而同年奪2獎選手尚未出現，陳晨威展現強大企圖心，即便過去已奪下4屆盜壘王，卻尚未拿到其他打擊獎項，由於過去2年安打王皆以第2名飲恨，以2支以內的差距輸給邱智呈、李凱威，讓他有不同的心態面對本季。

陳晨威表示，今年不會刻意追求獎項，避免變得急躁，「只要穩定出賽，對我來說，打擊獎不是不可能，就看自己有沒有把握住機會。」

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