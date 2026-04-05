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桌球》苦戰7局逆轉18歲松島輝空 王楚欽首奪世界盃冠軍

2026/04/05 23:25

王楚欽逆轉擊敗日本小將松島輝空，首度奪下世界盃冠軍。（取自ITTF官網）王楚欽逆轉擊敗日本小將松島輝空，首度奪下世界盃冠軍。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的中國名將王楚欽今晚在局數2:3落後下，展現超強抗壓性，最終在歷經1小時13分激戰後，以4:3逆轉18歲日本新星松島輝空，繼去年杜哈世界錦標賽奪冠後，又斬獲2026年澳門世界盃桌球賽男單冠軍，距離生涯大滿貫僅差一面奧運金牌。

王楚欽本屆世界盃關關難過關關過，他在16強賽克服局數1:2落後，以4:2逆轉法國「眼鏡弟」F.勒布朗；8強面對斯洛維尼亞一哥約基奇更是在局數1:3落後、第5局6:9的絕境下，上演絕地大反攻，4:3驚險晉級4強。

王楚欽生涯對戰世界排名第8的松島輝空，雖然以4勝2負佔上風，但最近3次交手就輸了兩次，包括上個月在重慶冠軍賽8強也以2:4落敗。今晚再度交鋒，首局王楚欽在9:7領先下連丟4分，9:11讓出；第2局，王楚欽在8:10逆境下，頑強的化解4個局點後，以18:16扳回一城，隨後乘勝追擊，11:8再添1局。

近況絕佳的松島第4局克服開局1:4落後，在10:9聽牌下雖然連續錯過兩個局點，依舊以13:11拿下；第5局又在7:7平手時打出一波4:1的猛攻，11:8再下一城，取得局數3:2領先。被逼到懸崖的王楚欽第6局火力全開，在4平後連拿7分，將松島逼進決勝局。決勝局，王楚欽又是在4平後打出一波6:1的強攻，10:5率先聽牌，松島雖然奮力救下3個賽末點，最終王楚欽正手搶攻得手，11:8鎖定勝利。

女子組決賽再度上演世界排名前兩名的巔峰對決，最終世界球后孫穎莎以4:1（11:9、11:8、13:11、8:11、11:7）擊退王曼昱，締造世界盃史上首次的3連霸。

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